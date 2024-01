16.01.2024 - Veranstaltungen der VHS im Januar

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Neuss im RomaNEum bietet im Januar wieder viele neue Kurse und Vorträge an.

VHS-Samstagsseminar „Effizient im Büro“



Am Samstag, 20. Januar 2024, vermittelt Manuela Bauer in der VHS im RomaNEum, wie man mit gekonnter Organisation den Büroalltag managen und anhand intelligenter Strategien zu einem strukturierten und selbstbestimmten Arbeiten gelangen kann. Das Seminar findet von 9 bis 16.15 Uhr statt und die Teilnahme kostet 35,20 Euro.



Mehr Informationen und die Anmeldemöglichkeit gibt es online.



VHS-Reisevortrag Albanien und Montenegro



Die VHS lädt zu einer Bilder-Reise mit dem Dachzeltwagen durch Montenegro und den Norden Albaniens am Dienstag, 23. Januar 2024, ab 19.30 Uhr, ein. Der Vortrag von Manuela Bauer ist entgelt- und anmeldefrei.



Weitere Informationen finden sich auf der Website der VHS.



VHS-Vortrag zu Sinti*zze und Rom*nja



Am Mittwoch, 24. Januar 2024, gibt Bürgerrechtler Merfin Demir einen Einblick in die Gegenwart und Lebenswelt der oft mit Vorurteilen belegten Bevölkerungsgruppe. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und ist entgelt- und anmeldefrei. Die VHS und der Beauftragte für Diversität, Integration und Antirassismus der Stadt Neuss laden ein, sich im RomaNEum mit der Faktenlage und den Herausforderungen durch historisch gewachsene Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen.



Details zu der Veranstaltung gibt es online.



Office 2016-Kurs in der VHS



Am Samstag, 27. Januar 2024, startet ein zweimaliges Samstagsseminar in der VHS im RomaNEum, um die Programme Word, Excel, PowerPoint und Outlook besser zu erlernen. Die Seminartage dauern jeweils von 9 bis 16 Uhr. Die Teilnahme an dem Kurs kostet 149,28 Euro.

Die Anmeldung erfolgt online.



VHS-Sonntagsmatinée „Gondelfahrt durch Venedig“



Die Kunsthistorikerin und gebürtige Venezianerin Dr. Donatella Chiancone-Schneider zu einer Bilderreise in die Lagunenstadt am Sonntag, 28. Januar 2024, ein. Die Bilderreise führt in die Zeit des 18. Jahrhunderts: Rokoko-Bauten am Canal Grande, Visionen und Veduten für alle vier Jahreszeiten (Tiepolo, Canaletto und Vivaldi), la Fenice, Masken und Karneval, Casanova und die Bleikammern werden erläutert. Beginn ist um 11 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen zu dem Vortrag gibt es online.



Neuer VHS-Kurs Glassteinverzieren

Die mittelalterliche Kunst des Glassteinverzierens kann am Sonntag, 28. Januar 2024, in der VHS Neuss im RomaNEum erlernt werden. Von 10 bis 16 Uhr wird es nach einem Einblick in den kunsthistorischen Hintergrund praktisch, auch die Kunst der Vergoldung wird vermittelt. Die Kosten für die Teilnahme betragen 50,00 Euro.

Die Online-Anmeldung ist über die Website der VHS möglich.







VHS Online-Kurs: Selbstversorgung durch das Gartenjahr

Am Mittwoch, 31. Januar 2024, startet ein neuer Zoom-Kurs: In den 14-täglichen Treffen begleitet die Dozentin die Teilnehmenden online durch das Gartenjahr 2024. Sowohl die Vorbereitung der Beete, als auch die Pflege und Haltbarmachung der Gartenschätze wird unterrichtet. Zusätzlich vertiefen jederzeit abrufbare Lernbausteine und Videos die Themen. Der Kurs findet alle zwei Wochen mittwochs von 19.15 bis 20 Uhr statt. Das Entgelt beträgt 85 Euro.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online.



Sprachenberatungen in der VHS

Am Samstag, 3. Februar 2024, zwischen 14.30 und 16 Uhr können an Fremdsprachen Interessierte mit fachkundigen Lehrkräften kostenfrei über ihre Kenntnisse und Ziele in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Schwedisch sprechen und sich dann für den passenden Kurs oder die passende Veranstaltung anmelden. Die Beratungen für Schwedisch erfolgen telefonisch, für alle übrigen genannten Fremdsprachen finden diese vor Ort im RomaNEum statt. Bis Dienstag, 30. Januar 2024, sind Anmeldungen zu den Sprachenberatungen per Mail an vhs@stadt.neuss.de mit Angabe der Telefonnummer, telefonisch 02131/90-4151 oder über die Website www.vhs-neuss.de möglich.



Wenn nicht anders angegeben finden die Kurse im RomaNEum, Brückstr. 1, 41460 Neuss statt.