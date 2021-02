16.02.2021 - Die große Leere

Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Kosmologie befasst sich Dr. Axel Tillemans in seinem anschaulichen Zoom-Vortrag am Montag, 1. März 2021, 19 Uhr. Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, liegt in den Außenbezirken eines großen Galaxienhaufens namens Laniakea. Bisher wurde vermutet, dass sich direkt hinter unserer Milchstraße ein riesiger Leerraum anschließt, in dem es so gut wie keine Galaxien und Sterne gibt. Jetzt ist es gelungen, die Existenz dieses Leerraums nicht nur nachzuweisen, sondern auch seine Größe zu bestimmen. Er überdeckt ein Raumgebiet mit einem Durchmesser von circa 100 Millionen Lichtjahren. Ähnlich wie in einem Höhlensystem ist dieser Raum mit weiteren Leerräumen verbunden, dessen Wände von Galaxienhaufen gebildet werden. Diese Entdeckung passt gut zu theoretischen Berechnungen, denen zufolge unser Universum einer riesigen "Wabe" ähnelt. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-neuss.de möglich, die Teilnahme ist entgeltfrei.

(Stand: 16.02.2021/Spa)