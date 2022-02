16.02.2022 - Gelb vor Neid - Öffentliche Führung im Museum

Die öffentliche Führung aus der beliebten Reihe „Farbenrausch“ widmet sich am Sonntag, 20. Februar 2022, um 11.30 Uhr im Clemens Sels Museum Neuss der strahlenden Farbe Gelb.

Sonne, Licht, Leuchten und angenehme Wärme werden mit der Farbe Gelb ebenso in Verbindung gebracht wie die negative Emotion des Neids. Aufgrund ihrer Signalwirkung wird Gelb auch häufig als Warnfarbe verwendet. Ein Farbenrausch in Gelb beleuchtet die Ambivalenz dieser Farbe anhand ausgewählter Objekte der Sammlung.

Die 60-minütige Führungen kostet vier Euro pro Person zuzüglich des Eintritts. Eine Anmeldung auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich. Weitere aktuelle Informationen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de.

(Stand: 16.02.2022, Kro)