16.02.2022 - Schulen am Donnerstag geschlossen

Wegen des angekündigten Sturms bleiben die Schulen in Nordrhein-Westfalen und damit auch in Neuss nach einer Entscheidung des NRW-Schulministeriums am Donnerstag, 17. Februar 2022, geschlossen. Die Stadtverwaltung Neuss schließt sich dem Appell des NRW-Familienministeriums an, Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken. Das Land NRW hat sich nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst zu diesem Schritt entschlossen. Es werden Sturmböen von Windstärke zehn bis zwölf erwartet.

(Stand: 16.02.2022/Spa)