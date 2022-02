16.02.2022 - Yoga und Kurzführung im Clemens Sels Museum

In der Ruhe liegt die Kraft: Der Yoga-Workshop am Sonntag, 20. Februar 2022, um 16 Uhr mit Ester Ortz vom Studio Yogata lässt den Stress des Alltags vergessen.



Nach einer inspirierenden Kurzführung folgt eine 60-minütige Yoga-Einheit im Clemens Sels Museum Neuss. Dabei steht die Besinnung auf die Entspannung und das Loslassen alltäglicher Stressfaktoren im Vordergrund. Geistige und körperliche Entspannung werden durch einen beruhigenden Blick in die Natur vervollständigt.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Empfohlen wird neben Freizeit- oder Sportkleidung auch das Mitbringen eines Getränkes. Der Workshop dauert 90 Minuten, ist einzeln buchbar und kostet zehn Euro pro Person zuzüglich des Eintritts. Eine vorherige Anmeldung unter www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender ist erforderlich. Ein weiterer Termin findet am Sonntag, 27. März 2022, ebenfalls um 16 Uhr statt.



Zu beachten Sie die aktuellen Besuchsregelungen rund um den Museumsbesuch. Nähere Informationen können auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 abgerufen werden.

(Stand: 16.02.2022, Kro)

