16.03.2020 - Buseinstieg aus Schutzgründen vorrübergehend nur hinten

Für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Neuss stehen die Sicherheit und die Gesundheit der Fahrgäste und Fahrer an oberster Stelle. Um in der aktuellen Situation im Umgang mit dem Coronavirus das Infektionsrisiko zu verringern, setzen die Stadtwerke im Rahmen der Möglichkeiten auf vorbeugende Maßnahmen. Deshalb werden spätestens ab Dienstbeginn am Dienstag, 17. März 2020, bei allen Bussen die Fronttüren nicht mehr für den Ein- und Ausstieg zur Verfügung stehen. Die Stadtwerke Neuss bitten die Fahrgäste die hinteren Türen zu nutzen. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass beim Fahrpersonal kein Fahrscheinverkauf erfolgt. Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Virenübertragung beim Ticketkauf und einem damit verbundenen Geldwechsel sowohl für alle Fahrgäste als auch für die Fahrer minimiert werden.

Die Fahrscheinpflicht wird hierdurch nicht aufgehoben. Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste, die Tickets alternativ über die „neuss mobil“ App, an den Fahrkartenautomaten, in den Stadtwerke-Vorverkaufsstellen oder im KundenCenter auf der Krefelder Straße zu erwerben. Die Anzahl der im Kun-denCenter maximal gleichzeitig anwesenden Kunden wird auf 10 beschränkt. Vor den Kundenschaltern stehende Tische

sorgen für einen ausreichenden Abstand zu den

Stadtwerke-Mitarbeitern.

Fahrplan wurde leicht angepasst

Die Linien der Stadtwerke Neuss fahren auch weiterhin nach ihren normalen Fahrplänen. Hierüber soll gewährleistet werden, dass Arbeitnehmer, die auf den ÖPNV angewiesen sind, morgens zur Arbeit und abends wieder zurückkommen können. Vorgezogen mit sofortiger Wirkung werden lediglich die sonst in den Osterferien greifenden Fahrplanmaßnahmen. Die E-Wagen-Fahrten, die sonst vor allem für die Spitzen im Schülerverkehr relevant sind, sind somit seit heute mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Ebenfalls nicht stattfinden werden die NachtExpress-Fahrten und alle Sonderfahren.

„Diese Maßnahmen erfolgen rein vorsorglich und dienen dazu, die Gefahr einer Ansteckung für Fahrgäste und Fahrer zu verringern“, sagt Uwe Koppelmann, Betriebsleiter Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss. „Wir sind uns sicher, dass unsere Fahrgäste Verständnis für die Maßnahmen haben und mit ihrem persönlichen Verhalten einen Beitrag zum Infektionsschutz leisten. Zudem ist es uns wichtig, dass Neuss auch in dieser für uns alle schwierigen Phase mobil bleibt.“

Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste, den allgemeinen Verhaltensempfehlungen der Gesundheitsbehörden zu folgen. Dazu gehört beispielsweise das Husten oder Niesen in die Armbeuge. „Einstieg hinten“. Die Busse der Stadtwerke Neuss werden heute mit entsprechenden Hinweisen versehen.

Alle Informationen rund um die Ticket-Angebote der Stadtwerke Neuss, die „neuss mobil“ App, die Vorverkaufsstellen und das KundenCenter finden sich auch online unter https://www.stadtwerke-neuss.de/nahverkehr/tickets-preise .