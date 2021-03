16.03.2021 - Bauarbeiten auf Kölner Straße

Zur Beseitigung von Mängeln im Straßenbereich und der Entwässerung muss die Kölner Straße in Fahrtrichtung Grimlinghausen stadtauswärts auf Höhe der Verkehrsinsel bis zur Straßeneinmündung „An der Erftmündung" halbseitig auf ca. 100 Meter gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Signalanlage sicher an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Einfahrtsbereich „An der Erftmündung“ wird ebenfalls einseitig gesperrt. Die Anlieger „An der Erftmündung“ können unter Berücksichtigung der Beschilderung auf die Kölner Straße nur nach rechts in Fahrtrichtung Grimlinghausen einfahren. Es kann zu kurzfristigen Einschränkungen kommen. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die Grundstücke „An der Erftmündung“ jederzeit erreichen. Die Arbeiten sind ab kommenden Montag, 22. März 2021 bis Ostern geplant.

(Stand 16.03.2021, Fi)