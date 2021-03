16.03.2021 - Bitte achtsam fahren

Kröten, Frösche und Molche haben in den nächsten Wochen zum Teil gefährliche Wanderungen zu meistern. Nach der langen Kälteperiode des Winters sitzen sie bereits in den Startlöchern, um sich in den ersten feuchtmilden Nächten wieder auf den Weg von den Winterquartieren zu ihren Laichgewässern zu begeben. Als sogenannte Frühlaicher machen die Erdkröten und Molche den Anfang.

Die nötigen Vorkehrungen sind getroffen worden, sodass die Tiere an kritischen Stellen ihre Ziele möglichst gefahrlos erreichen. So wurden beispielsweise die mobilen Krötenzäune an der Bauerbahn wieder gerichtet und die Auffangeimer eingegraben. Beim Einsammeln der Erdkröten und Molche kann das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima auch diesmal wieder auf die ehrenamtliche Hilfe von Anwohnerinnen und Anwohnern und der benachbarten Lebenshilfe e.V., in deren Teich die Erdkröten ablaichen, zählen. Seit Jahren helfen sie schon tatkräftig beim „Krötentransport“.

Die ersten Tiere sind bereits unterwegs. In den kommenden warmen Nächten ist mit einer verstärkten Krötenwanderung auch an anderen Stellen, wie etwa am Feuchtbiotop Zedernweg in Norf, im Bereich des Stadtwaldes oder am Habichtweg zu rechnen. Daher bittet das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima alle Verkehrsteilnehmer um vorsichtige Fahrweise, damit sie sich selbst und die Tiere schützen.



