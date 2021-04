16.04.2021 - Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung tagt online

Wegen der Corona-Pandemie findet die kommende Sitzung des Ausschusses für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung am Mittwoch, 21. April 2021, 17 Uhr, in Form eines Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 16.04.2021/Spa)