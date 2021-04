16.04.2021 - Digitales Bilderbuchkino

Das beliebte Bilderbuchkino der Stadtbibliothek Neuss „Der Lesebär“ wird auch nach dem April digital weitergeführt. Die kommende Onlineveranstaltung findet am Freitag, 7. Mai 2021, weiterhin alle zwei Wochen um 15 Uhr statt. Dabei wird für Kinder ab drei Jahren jeweils ein spannendes Bilderbuch mit anregenden Bildern vorgelesen. Das Bilderbuchkino wird über die Videoplattform „Zoom“ präsentiert.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Website der Bibliothek www.stadtbibliothek-neuss.de zu finden. Der Eintritt ist frei – eine Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de ist dennoch zur Bereitstellung des Zoom-Zugangs erforderlich.





(Stgl/Stand: 16.04.2021)