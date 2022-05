16.05.2022 - Bauausschuss

Mit der Bestellung eines neuen Betriebsleiters für das Tiefbaumanagement Neuss und dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle Elvekum (Kapellenweg) beschäftigt sich der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 18 Uhr. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind verschiedene Baumaßnahmen im Stadtgebiet und Mitteilungen der Verwaltung, unter anderem zu Radwegschäden in Neuss oder zu Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz an der Erft und den Nebengewässern. Die Sitzung, die im Ratssaal der Stadt Neuss stattfindet, leitet der Ausschussvorsitzende Axel Stucke.

Die Sitzung findet in Präsenz statt. Interessierte Bürger*innen werden gebeten, sich vorab per E-Mail an ismail.yavuz@stadt.neuss.de anzumelden. Alle Unterlagen zur Sitzung können im Bürgerinfoportal unter https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0057.asp?__ksinr=5922 abgerufen werden.

*

(Stand: 16.05.2022, Kro)