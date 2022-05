16.05.2022 - Finanzausschuss

Der kommende Finanzausschuss findet als reine Informationsveranstaltung in Form eines Zoom-Meetings statt. Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zur aktuellen Haushaltslage und dem Haushalt 2022 der Stadt Neuss. Stadtkämmerer Frank Gensler, erster Beigeordneter für Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften, wird über die Themen berichten.

Die Sitzung findet am Mittwoch, 18. Mai 2022, um 17 Uhr unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Thomas Kracke statt. Interessierte Bürger*innen werden gebeten, sich vorab per E-Mail an rainer.lante@stadt.neuss.de anzumelden. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung zugeschickt. Alle Unterlagen zur Sitzung können im Bürgerinfoportal unter https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0057.asp?__ksinr=5921 eingesehen werden.

(Stand: 16.05.2022, Kro)