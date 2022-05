16.05.2022 - Shakespeare Festival 2022

Bereits seit einer Woche weiß das Shakespeare Festival mit seinem spartenübergreifenden Programm und mit insgesamt 14 Companies aus der ganzen Welt zu begeistern. Das Setting rund um das Globe Theater lädt bei sommerlichen Temperaturen vor und nach den Veranstaltungen zum Verweilen ein. Wir geben einen Überblick über das Programm der zweiten Festivalwoche:

Am Montag, 16. Mai 2022, und Dienstag, 17. Mai 2022, zeigt die bremer shakespeare company einen getriebenen „Macbeth“, der verzweifelt nach Liebe, Ehre, Freundschaft und Macht sucht – am Ende aber an sich selbst verzweifelt. Die Burghofbühne Dinslaken bespielt erneut am Mittwoch, 18. Mai 2022, mit der zauberhaften Komödie „Ein Sommernachtstraum“ temporeich und mit viel Witz die Bühne des Neusser Globe. Am Donnerstag, 19. Mai 2022, gibt es nochmal einen schauspielerischen Parforceritt durch die Vorratskammern der Figuren Shakespeares, den Philipp Alfons Heitmann in „Shakespeareʼs Villains“ von Steven Berkoff hinlegt. Regie führte hier die Festivalintendantin Maja Delinić selbst.

Sehr gespannt kann das Publikum am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai 2022, auf das StudioWill sein, eine Truppe aus Armenien, die mit einer außergewöhnlich physischen Präsenz zu überzeugen weiß. Sie nutzt den Sprechertext als Partitur, arbeitet mit großer Energie und einem besonderen Rhythmus. Die Company zeigt ein „Best Of Shakespeare“, eine rasante Collage von Sonetten und Fragmenten der Tragödien von Shakespeare. Am Samstagnachmittag, 21. Mai 2022, erzählt Giles Abbott in seinem Programm „Shakespeareʼs Backstories“, dass Shakespeare bei seiner Stoffsammlung die eine oder andere Geschichte geklaut hat.

Tänzerische Interpretationen von „Romeo & Juliet: The final Hours“ und von „Hamlet“ gibt es ab dem kommenden Wochenende von der italienischen imPerfect Dancers Company, die nach einer Castingauswahl auch Menschen aus Neuss in ihre Choreografie mit einbindet. Die imPerfect Dancers verdeutlichen einmal mehr die Universalität von Tanz und Theater.

Die Lightscape-Show des Düsseldorfer Künstlers Peter Issig faszinierte bereits am Eröffnungswochenende das Publikum mit einer filigranen und poetischen Videoanimation. Diese Video-Soundinstallation verzaubert die Besucher*innen erneut am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai 2022, jeweils nach Vorstellungsende am Abend.

Bei all den interessanten Inhalten zum Ansehen, Hören, Erleben, Staunen und Mitmachen versteht sich das Shakespeare Festival als ein farbenfroher Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen. Die beliebten Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips und Feigensenf, Käse und Weintrauben, sind über die Website shakespeare-festival.de bestellbar. Hier sind auch alle weiteren Festivaltermine und Zusatzangebote wie Workshops und Publikumsgespräche zu finden.

Tickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 52699999, unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Termine der zweiten Festivalwoche auf einen Blick:

MACBETH

von William Shakespeare

bremer shakespeare company

Mo., 16. Mai 2022, 20 Uhr

Di., 17. Mai 2022, 20 Uhr

EIN SOMMERNACHTSTRAUM

von William Shakespeare

Burghofbühne Dinslaken

Mi., 18. Mai 2022, 20 Uhr

SHAKESPEARE’S VILLAINS

von Steven Berkoff

smash’n’grab theatre (Philipp Alfons Heitmann)

Do., 19. Mai 2022, 20 Uhr

THE BEST OF SHAKESPEARE

StudioWill

Fr., 20. Mai 2022, 20 Uhr

Sa., 21. Mai 2022, 20 Uhr

(Stand: 16.05.2022, Kro)

