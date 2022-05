16.05.2022 - Verwaltungsrat der InfraStrukur Neuss AöR

In seiner kommenden Sitzung beschäftigt sich der Verwaltungsrat der InfraStruktur Neuss AöR mit der Bestellung eines neuen technischen Vorstandsmitglieds. Weitere Themen sind Mitteilungen des Vorstands zum Jahresabschlussergebnis zum 31. Dezember 2021 sowie zu Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz an der Erft und den Nebengewässern. Das Gremium tagt im Ratssaal der Stadt Neuss unter der Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer.

Die Sitzung findet in Präsenz statt. Interessierte Bürger*innen werden gebeten, sich vorab per E-Mail an ulrike.peters@stadt.neuss.de anzumelden. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Bürgerinfoportal unter https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0057.asp?__ksinr=6186 nachlesbar.

