16.05.2023 - Das Clemens Sels Museum Neuss lädt zum 46. Internationalen Museumstag ein

Unter dem Motto „#MuseenEntdecken“ laden Museen auf der ganzen Welt am Sonntag, 21. Mai 2023, zum 46. Internationalen Museumstag ein. Der jährliche Aktionstag bietet zahlreiche Möglichkeiten an, die Institution Museum (neu) für sich zu entdecken. Auch das Clemens Sels Museum Neuss freut sich an diesem Tag mit dem folgenden Rahmenprogramm auf seine Besucherinnen und Besucher.

11 bis 18 Uhr: Öko Fresh! Pflanzen-Prints Kreativworkshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Willkommen in unserer grünen Druckwerkstatt! Ob mit Blütenköpfen oder Blättern – mithilfe von Mutter Natur lassen sich einfach und effektvoll tolle Kunstwerke zaubern. In unserem Walk-In-Workshop können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sich kreativ austoben.

11.30 Uhr: Stadtspaziergang: Kunstvolle Wasserlieferanten

Ob Wasserspiele, künstlerisch gestaltete Brunnen oder solche mit einem besonderen Bezug zur Stadtgeschichte: Das Neusser Stadtbild wird wesentlich durch zahlreiche dieser kunstvollen Wasserlieferanten geprägt. Eine erfrischende Lustwandlung auf den Spuren blauen Goldes.



14.30 Uhr: Stadtspaziergang: Skulptur II

Hier kommt die Fortsetzung unserer beliebten Stadtführung zur Kunst im Öffentlichen Raum geht an den Start: Konkret, abstrakt oder figurativ, aus Stahl, Beton oder Stein – wir feiern die große Vielfalt der Skulptur im Neusser Stadtraum.

16.30 Uhr: Yoga im Museum

Nach einer 30-minütigen Kurzführung laden wir Sie zu einer 60-minütigen Yogaeinheit mit Blick in die Natur ein und stimmen uns so mit viel Gelassenheit auf die kommende Woche ein.

Der Eintritt und alle Angebote an diesem Tag sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist telefonisch an der Museumskasse unter 02131 90 4141 oder auf clemens-sels-museum-neuss.de erforderlich. Weitere Informationen finden Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. ("Öko Fresh!" Pflanzen-Prints Kreativworkshop für Kinder 6 bis 12 Jahren)