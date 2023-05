16.05.2023 - Rock am RomaNEum

Am Dienstag, 6. Juni 2023, findet ab 18 Uhr erstmalig das Format „Rock am RomaNEum“ auf dem Vorplatz des RomaNEums an der Brückstraße 1 statt. Neben etablierten Bands wie Red Night Wreckers, Hurricane Busters und Phil‘s Flying Axes, treten Bands aus den Kooperationsprojekten der Musikschule der Stadt Neuss mit dem Marie-Curie-Gymnasium, Alexander-von-Humboldt Gymnasium, Gymnasium Norf sowie der Gesamtschule an der Erft auf. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.