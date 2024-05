16.05.2024 - Regenbogenbeflaggung zum IDAHOBIT

Die Stadt Neuss hisst anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT) am Freitag, 17. Mai 2024, erstmalig die Regenbogenflagge am Rathaus und setzt damit ein klares Zeichen der Akzeptanz, Unterstützung und des Respekts gegenüber LSBTIQ*-Personen.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt Neuss während des Pride-Month ein Regenbogen-Banner im Glaskasten des Rathauses angebracht.

Die Regenbogenflagge am Rathaus steht für die queere Gemeinschaft sowie für die demokratischen Werte, für die die Europäische Union steht. Alle Neusser*innen sind eingeladen, sich an diesem Solidaritätsakt zu beteiligen, gemeinsam für eine offene und inklusive Gesellschaft einzutreten und darüber hinaus unsere demokratischen Werte bei der Europawahl am 9. Juni zu verteidigen.

Der Aktionstag IDAHOBIT gilt seit 2005 als internationaler Aktionstag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Dieser Aktionstag erinnert an den 17. Mai 1990, als Homosexualität aus der Liste der nationalen Klassifikation der Krankheiten gestrichen wurde. Doch auch heute wird Homosexualität noch in rund 80 Ländern strafrechtlich verfolgt bzw. droht diesen Menschen die Todesstrafe. Auch in Deutschland erfahren Menschen soziale und gesetzliche Diskriminierung oder Benachteiligung, da sie hinsichtlich ihrer sexuellen oder romantischen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder Intergeschlechtlichkeit nicht der gesellschaftlich zugeschriebenen Norm entsprechen.