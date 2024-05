16.05.2024 - Unterwegs mit dem Museum Express in Neuss

Die Sanierungsmaßnahmen nach dem Wasserschaden im Untergeschoss des Clemens Sels Museums Neuss konnten soweit abgeschlossen werden, dass jetzt die gesamte Sammlung zurückkehren kann. Aus diesem Grund wird das Haus vom 17. Juni bis zum 7. Juli 2024 geschlossen, um die Rückführung der mehrere tausend Objekte umfassenden Sammlung realisieren zu können.

Trotzdem müssen die Neusser*innen auch in dieser Zeit nicht auf Kunst und Kultur verzichten, denn das Clemens Sels Museum Neuss bietet einen kostenfreien Lieferservice der ganz besonderen Art an: In Kooperation mit dem MUSEUM EXPRESS und in Zusammenarbeit mit dem schweizerisch-dänischen Künstlerduo PUTPUT liefert das Clemens Sels Museum Neuss Ausstellungen frei Haus.

Hinter dem MUSEUM EXPRESS verbirgt sich der Düsseldorfer Künstler und Designer Sebastian Jung, der den weltweit ersten Kunstlieferservice ins Leben gerufen hat. Auf Bestellung werden wechselnde Mini-Ausstellungen internationaler Künstler*innen in Schulen, ins Büro, die eigenen vier Wände, in einen nahegelegenen Park oder auch auf den Wochenmarkt ausgeliefert.

Schon jetzt können die Neusser*innen drei Objekte des Künstlerduos im Dialog mit den Exponaten der Sammlung bis zur Schließung des Hauses am 17. Juni 2024 entdecken. Mit der Wiedereröffnung am Dienstag, 9. Juli 2024, sind diese Werke noch bis Sonntag, 29. September 2024, zu sehen.

Während der Schließung liefert Sebastian Jung mit dem MUSEUM EXPRESS dann neue und eigens für das Clemens Sels Museum Neuss konzipierte Werke von PUTPUT aus. Dabei macht er Halt auf dem Münsterplatz, im Rosengarten zur Klassiknacht und an Neusser Schulen:

Dienstag, 18. Juni, 12 – 13.30 Uhr: Foyer der Sparkasse an der Michaelstraße

Samstag, 22. Juni, 10 - 12 Uhr: Wochenmarkt Münsterplatz, anschließend auf der Neustraße

Mittwoch, 26. Juni, 17 – 18 Uhr: Feierabendmarkt am Zeughaus

Freitag, 28. Juni, 18 – 19 Uhr: im Rosengarten vor der Klassiknacht



Das Gymnasium Norf, das Quirinus-Gymnasium, die Gesamtschule Nordstadt sowie der Jugendclub Vogelsangstraße haben sich ihre Termine bereits gesichert.

Für Buchungen wenden sich Interessierte bitte per E-Mail an melanie.tivadar@stadt.neuss.de. Alle Informationen finden sich auf der Website des Clemens Sels Museums Neuss unter Ausstellungen.

Im Presseportal stehen Ihnen bis zum 23. Juni 2024 Text- und Bildmaterial zur Verfügung:

Link: https://bit.ly/4ag74zz

Passwort: MuseumExpress_2024