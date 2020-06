16.06.2020 - Jahresbericht Kultur 2019

Der Jahresbericht Kultur 2019 der Stadt Neuss ist nun erschienen und wird am 18. Juni 2020 dem Kulturausschuss vorgestellt. Mit verändertem Layout und ausgeweitet auf jetzt 88 Seiten bietet der Bericht mit zahlreichen Abbildungen erneut eine Zusammenschau der Ereignisse des Neusser Kulturlebens des vergangenen Jahres. „Das Motto des Berichts ‚KULTUR: nachhaltig und digital‘, das lange schon feststand, hat dabei durch die Corona-Pandemie erheblich an Aktualität und Relevanz gewonnen“, so Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz. Die städtischen und nichtstädtischen Neusser Kulturinstitute stellen ihre Arbeitsschwerpunkte 2019 insbesondere unter den beiden Aspekten Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Wort und Bild vor, ergänzt durch statistische Angaben. Fast wehmütig blicke man beim Lesen auf das vergangene Jahr zurück, sagt Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs, so würden die Planungen der Institute für das Kulturjahr 2020 durch Corona leider weitgehend überholt. Diese Zeit sei dennoch überaus arbeitsintensiv und werde unter anderem für das Entwickeln digitaler Formate genutzt.

Der Bericht als Resumée der kulturellen Ereignisse des Vorjahres zeigt das hohe Engagement der kulturellen Einrichtungen. Darüber hinaus gibt er über Besucherzahlen, verkaufte Einzelkarten und Abonnements Auskunft. „Der Jahreskulturbericht ist auch als kleines Dankeschön zu verstehen und gibt ein Feedback an alle, die die Neusser Kulturlandschaft so tatkräftig unterstützen“, betont Günther Schädlich, stellvertretender Leiter des städtischen Kulturamtes. Seit sechszehn Jahren fertigt Dr. Annekatrin Schaller den Jahresbericht an, der - so die Stadtarchivarin - nicht nur Aushängeschild, sondern auch Dokumentation sei. Insgesamt 750 Stück sind gedruckt worden und liegen unter anderem in Schulen und Kitas, im Kulturamt und der Tourist Info aus. Auch online ist er unter www.neuss.de zu finden.