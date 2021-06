16.06.2021 - Weitere Tickets für Shakespeare’s Love But Marriage

Im Shakespeare Garden am Globe-Theater Neuss wurden gestern Stühle gerückt, Abstände gemessen und immer wieder begutachtet, um die aktuellen Corona-Bestimmungen genauestens umzusetzen. Ergebnis: Es konnten 50 weitere Sitzplätze freigegeben werden. Dabei haben sich jetzt auch die Preiskategorien leicht geändert: Die Karteninhaber zu den Platzgruppen 1, 2 und 3 sitzen nun alle innerhalb des Führringes. Hinzugekommen ist ein Seitenblock der Platzgruppe 3.

Besonders interessant wird es mit der neu geschaffenen Platzgruppe 4: Dies sind sechs Sitzreihen zu je 6 Stühlen hinter der niedrigen Führring-Hecke, die eine gute Sicht auf die Bühne haben und 15 Euro pro Karte kosten werden. In einem ersten Testlauf werden jetzt erstmal die zusätzlichen Tickets für die beiden Vorstellungen des Rheinischen Landestheaters „Shakespeare’s Love But Marriage“ in den Vorverkauf gegeben. Wenn alles passt, können die zusätzlichen Plätze auch für alle anderen Veranstaltungen frei gegeben werden.

Voraussetzung für den Zutritt zu den Veranstaltungen ist die GGG-Regelung: getestet, geimpft, genesen. Ein Testzentrum befindet sich in der Wetthalle am Globe Theater. Auf dem gesamten Gelände besteht bis auf Weiteres die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, der aber am Sitzplatz abgenommen werden kann. Die Hinterlegung der Kontaktdaten (online per www.anmeldung.nrw oder vor Ort am Shakespeare Garden) ist nötig.

Karten-Interessenten werden gebeten, auf der Homepage www.shakespeare-garden.de, bei westticket, den Vorverkaufsstellen der Tourist-Info am Büchel 6 oder bei Platten-Schmidt am Bahnhof zu schauen – oder einfach am Abend vorbeizukommen. Die Einführung mit Dr. Vanessa Schormann beginnt etwas früher als gewohnt um 19 Uhr und eine Stunde später startet die Aufführung (Dauer: 1 Stunde 45 Minuten, keine Pause). Weitere Informationen sind online unter www.shakespeare-garden.de erhältlich.



(Stand: 16.06.2021/Stgl)

Zu der Pressemitteilung finden Sie in unserem Bildarchiv auf www.neuss.de ein Pressefoto, Urheber: Shakespeare Garden.