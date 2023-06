16.06.2023 - Grillverbot in Wäldern und Parks

Die Stadt Neuss bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich dringend an das Grillverbot zu halten, das grundsätzlich in den Neusser Wäldern sowie in den Grünanlagen gilt. Zu den Grünanlagen zählen neben Parks beispielsweise auch Spiel- und Bolzplätze. Ausnahmen von dieser Regel sind die gekennzeichneten Grillplätze am Jröne Meerke sowie im Rennbahn- und im Südpark.

Die Grillverbote gelten ganzjährig, sind aber im Sommer besonders wichtig, da Brände sich bei den aktuellen hohen Temperaturen und großer Trockenheit besonders schnell entfachen und ausbreiten können. Der Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes weist für Neuss aktuell die Stufe 3 – mittlere Gefahr - aus, während der Grasland-Feuerindex des Deutschen Wetterdienstes sogar auf Stufe 4 liegt, was eine „hohe Gefahr“ bedeutet (Stand 15.06.2023). Brände in Wäldern sowie in Grünanlagen gefährden nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern können auch für Menschen gefährlich werden.

Die Grillplätze am Jröne Meerke und im Südpark können unkompliziert online über das Serviceportal Neuss reserviert werden. Dort sind auch weitere Informationen, etwa zu den Nutzungszeiten und –gebühren, sowie Kontaktpersonen zu finden. Der Grillplatz im Rennbahnpark kann ohne Anmeldung und kostenfrei genutzt werden.