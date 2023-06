16.06.2023 - Grünes Licht für Wasserspielplätze

Wasser marsch! Ab sofort sind die Wasserspielplätze „Alter Stadtgarten“, „Marienstraße“, „Kinderbauernhof“ und der „Insel- und Uferpark“ wieder in Betrieb und können genutzt werden. Zuvor wurden die Wasserzapfstellen auf mögliche Keime und Bakterien untersucht, die durch den Stillstand in der kalten Jahreszeit entstanden sein könnten.

Insgesamt gibt es in Neuss sechs Wasserspielplätze. Die Spielplätze im Jröne Meerke und an der Blankenheimer Straße werden voraussichtlich am Anfang der nächsten Woche beprobt und anschließend untersucht, um den Verdacht auf Keime und Bakterien vollends auszuräumen. Bei einem unauffälligen Befund beabsichtigt die Stadt, auch diese beiden Spielplätze schnellstmöglich freizugeben.