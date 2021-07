16.07.2021 - Hochwasser an der Erft

Die Hochwasserlage an der Erft in Neuss entspannt sich. Zu dieser Einschätzung kommt der Krisenstab nach einem aktuellen Austausch mit dem Erftverband. Aktuell ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Pegelstände noch wesentlich steigen werden.

Die Erft wird aber noch einige Tage mehr Wasser führen als im Normalfall. Die Entwicklung des Wasserstandes der Erft in Neuss und in den südlichen Kreisen und Städten wird weiter engmaschig beobachtet, um bei Bedarf kurzfristig reagieren zu können. In direkter Wassernähe ist aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit trotzdem weiter Vorsicht geboten. Erster Beigeordneter Frank Gensler bedankte sich bei allen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Ordnungsamtes sowie bei den Kräften und anderen Dienststellen, die in den letzten zwei Tagen im Einsatz waren. „Die Vorbereitung für einen möglichen Ernstfall lief sehr professionell und mit hohem Engagement ab, sodass wir gut auf alles vorbereitet waren. Dafür gilt mein ausdrücklicher Dank!“

(Stand16.07.2021, Fi)