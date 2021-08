16.08.2021 - Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt

Am Samstag, 14.08.2021 war Olaf Scholz, „Vizekanzler“ und Bundesminister der Finanzen zu Gast in Neuss. Im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer trug sich Scholz in das Gästebuch der Stadt Neuss („Goldenes Buch“) ein.

Olaf Scholz, der selbst lange Jahre Erster Bürgermeister und Innensenator in Hamburg war, ließ sich die Kunstwerke im Dezernentenflur des Rathauses zeigen und informierte sich zeitgleich im Gespräch mit Bürgermeister Breuer über die Belange der Menschen in der Stadt Neuss, als auch über den Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss.



Während häufig die Bezeichnung „Vizekanzler“ verwendet wird, spricht das Grundgesetz von einem Stellvertreter der Bundeskanzlerin, bzw. des Bundeskanzlers. Die Bezeichnung „Vizekanzler“ wurde daher im Eintrag des Gästebuches der Stadt Neuss in Einführungszeichen gesetzt.

(Stand: 16.08.2021/Bo)

In unserem Bildarchiv finden Sie Fotos der Eintragung ins Gästebuch der Stadt Neuss.