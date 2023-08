16.08.2023 - Baumaßnahme Gielenstraße

Wegen einer Baumaßnahme wird am kommenden Wochenende die Gielenstraße in Teilen voll gesperrt. Die Busse der Stadtwerke-Linie 842 müssen deshalb von Betriebsbeginn am Samstag, 19. August, bis Sonntag, 20. August Betriebsschluss, zusätzlich zur bestehenden Umleitung in Richtung Lukaskrankenhaus (über Rheydter Str. und Jahnstr. zur Tillmannstr.) anschließend ab Haltestelle Felkestr. über den Linienweg der 849 fahren (ohne Schleife über Hauptfriedhof). Die Haltestellen Lukaskrankenhaus (auf der Preußenstr.), Huppertzlaach, Jahnsstr. Deutsche Str. und Krurstr. können nicht angefahren werden. Alle Haltestellen der 849 auf der Umleitungsstrecke werden hingegen bedient. Die Umleitung in Richtung Lukaskrankenhaus über Jahnstr. bleibt bis kurz vor Neusser Schützenfest weiterhin bestehen.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.