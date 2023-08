15.08.2023 - Busumleitungen wegen Schützenfest Allerheiligen und Ehrenabend Uedesheim

In Allerheiligen findet ab dem kommenden Samstag, 19. August, bis Dienstag, 22. August, das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenfestumzüge fahren die Buslinien 841 und SB 53 Umleitungen.

Es gelten folgende Regelungen: Die Haltestelle Albert-Schweitzer-Straße (auf der Albertus-Magnus-Straße) kann nicht angefahren werden. Auch die Haltestellen Am Steinacker, Am Alten Bach und am Am Linckhof sind bei einigen Umzügen betroffen.

Eine Ersatzhaltestelle wird zeitweise auf der Horremer Straße angefahren.

Die Schützenfestumzüge finden am Samstag von 19 Uhr bis ca. 21.30 Uhr, Sonntag von 8.15 Uhr bis ca. 10 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr, am Montag von ca. 17 Uhr bis 18.30 Uhr und am Dienstag von 19 Uhr bis ca. 20.30 Uhr statt.

In Uedesheim findet am kommenden Samstag, 19. August, der Königs- und Oberstehrenabend statt. Ab 22.15 Uhr fahren die Busse der Linien 851 und NE5 dann in Fahrtrichtung Uedesheim nur bis zur Ersatzhaltestelle Stüttgen. Aus Uedesheim heraus in Richtung Innenstadt Neuss starten die Busse ab der Ersatzhaltestelle Fuggerstraße.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.