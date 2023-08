16.08.2023 - Stadtwerke verlosen Geburtstags-Ausflug für Energiekunden

1923 – 2023: Die Stadtwerke Neuss blicken in diesem Jahr auf ihr 100jähriges Bestehen zurück. Dies nehmen die Stadtwerke zum Anlass, um mit den Neusserinnen und Neussern über das Jahr verteilt, Monat für Monat, mit einzelnen Aktionen zu feiern. Im September haben die Stadtwerke-Energiekunden die Möglichkeit einen großen Geburtstagsausflug zu gewinnen.

Eine große Stadtrundfahrt der besonderen Art für 150 Energiekunden der Stadtwerke Neuss und das auch noch kostenfrei: Mit vier Bussen bringen die Stadtwerke ihre Energiekunden zu Wasserwerken, Schwimmbädern und Windrädern. Vor Ort erklären Experten, wie Windräder funktionieren, die Technik eines Schwimmbades aussieht oder aber die Wasseraufbereitung erfolgt. Darüber hinaus wird selbstverständlich auch der Blick hinter die Kulissen ermöglicht: Ein Windrad von Innen erlebt man nicht jeden Tag! Abgerundet wird der Ausflugstag durch viele kleine Überraschungen und einen gemeinsamen Snack am Nachmittag. Teilnehmen am Gewinnspiel können alle Stadtwerke-Energiekunden (Gas, Strom, Fernwärme). Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über das Kontaktformular unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum-september. Das Gewinnspiel endet am 3. September um 23.59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt angeschrieben.

Jeden Monat eine Geburtstags-Aktion

Von Januar bis Dezember können sich die Neusserinnen und Neusser in jedem Monat über eine konkrete Geburtstags-Aktion freuen. Den Auftakt machte im Januar das Südbad der Stadtwerke in Reuschenberg. Es folgten Aktionen in der Eissporthalle, ein großes Stadtwerke-Frühstück April

eine Gewinnspielaktion um das DeutschlandTicket und gerade erst ein Gewinnspiel an dem 100 Tribünenkarten für die große Königsparade am Schützenfestsonntag gewonnen werden könnten.

Die einzelnen Aktionen werden jeweils kurzfristig kommuniziert und können hier www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum jederzeit nachgelesen werden.