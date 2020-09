16.09.2020 - Baumfällarbeiten am Rheindeich ab 21. September

Bei routinemäßigen Kontrollen durch Baumsachverständige am Rheindeich hat sich gezeigt, dass zehn Kastanien und eine Linde nicht mehr verkehrssicher sind und gefällt werden müssen. Laut Baumgutachten liegt hier die Kastanienkomplexkrankheit vor.

Die Fällarbeiten am Rheindeich in Neuss im Abschnitt zwischen Hammerbrücke und dem Sporthafen beginnen kommenden Montag, 21. September 2020.

Voraussichtlich dauern die Arbeiten eine Woche an. Für Fußgänger, die auf dem Rheindeich spazieren gehen, kann es in dieser Zeit immer wieder zu temporären Sperrungen kommen.

(Stand: 16.09.2020/Bu)