16.09.2020 - Wahlausschuss

Der Wahlausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am kommenden Montag mit der Kommunalwahl. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Feststellung des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters, der Gemeinderatswahl und der Integrationsausschusswahl. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Neusser Ratssaal, Markt 2, und wird geleitet von Wahlleiter und Erstem Beigeordnetem der Stadt Frank Gensler.

Die Unterlagen für die Feststellung der Wahlergebnisse werden in der Sitzung vorgelegt.

Bei Betreten des Sitzungsraumes, auf dem Weg zum oder vom Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am Platz abgenommen werden darf. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.

(Stand: 15.09.2020/Bu)