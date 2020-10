16.10.2020 - "Kultur-Erlebnisse" - die neue Sonntagsreihe der VHS

Die neue Sonntagsreihe „Kulturerlebnisse“ in der VHS, Brückstraße 1, wird fortgesetzt. Der bekannte Neusser Künstler Christoph Rehlinghaus wagt am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 11 Uhr die Definition einer Kunst für humanistische Ziele und unternimmt eine muntere Reise durch die Historie, um zu verstehen, wie sich das Potenzial von Gemälden, Skulpturen und Architektur gerade auch in Krisenzeiten gewinnbringend ausschöpfen lässt.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.

(Stand: 16.10.2020/Bu)