16.10.2020 - Öffentliche Führungen durch "Fisch Land Fluss"

Im Clemens Sels Museum Neuss, Am Obertor, dreht sich in der Herbstausstellung alles rund um „Fisch Land Fluss“. In zwei Führungen am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 14 und 15.30 Uhr geht es für die Besucherinnen und Besucher auf eine spannende Zeitreise durch die Fischereigeschichte am Niederrhein. Spannende Exponate und zahlreiche originalgetreue Nachbildungen lassen diese Zeit lebendig werden.

Die Teilnahmegebühr für die 60minütige Führung beträgt vier Euro, zuzüglich Eintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Anmeldung und weitere Informationen dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141.

Wichtig: Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141.

(Stand: 16.10.2020/Bu)