16.10.2020 - Stadtrallye für Kinder

Eine Stadtrallye für Kinder zwischen acht und elf Jahren bietet das Rheinische Schützenmuseum am Donnerstag, 22. Oktober 2020, 10.30 Uhr, an. Unter Leitung der Museumspädagogin Sandra Schillings begeben sich die Kinder auf eine Spurensuche durch die Innenstadt und entdecken dabei viele Dinge rund um das Schützenwesen. Dabei müssen Fragen beantwortet und kleine Aufgaben gelöst werden, damit die Gruppe am Ende die gut versteckte Schatztruhe finden kann, in der sich eine kleine Belohnung befindet.

Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten und ist kostenfrei, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter schuetzenmuseum@aol.com.