16.10.2023 - Neuss übernimmt den Landesgartenschau-Spaten

Einen Staffelstab der besonderen Art hat Bürgermeister Reiner Breuer am Sonntag, 15. Oktober 2023, in Höxter entgegengenommen. Am letzten Tag der an der Weser gelegenen Landesgartenschau 2023 überreichte der Bürgermeister der Stadt Höxter, Daniel Hartmann, seinem Amtskollegen Reiner Breuer, einen Spaten. Dieser mit Plaketten der Gartenschau-Städte versehene Staffelstab wird traditionell am letzten Öffnungstag der aktuellen nordrhein-westfälischen Landesgartenschau an den nächsten Ausrichtungsort übergeben. Während die Höxteraner nach der erfolgreichen sechsmonatigen Gartenschau mit dem Rückbau beginnen, nehmen die Vorbereitungen für die LaGa 2026 in Neuss weiter Fahrt auf.

„Die Landesgartenschau in Höxter war ein voller Erfolg. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Neuss an diesen Erfolg anknüpfen werden“, befand Bürgermeister Reiner Breuer. „Sie ist eine große Chance und eine Initialzündung für die nachhaltige Weiterentwicklung unserer Stadt. Ziel ist, auf dem Fundament der Tradition etwas Neues zu erschaffen und damit Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger für ein modernes und zukunftsgerichtetes Neusser Stadtbild zu verwirklichen. Ich freue mich, stellvertretend für die Stadt Neuss den Spaten als Ausrichter der Landesgartenschau 2026 zu übernehmen“, äußerte sich Breuer weiter.

Weitere Informationen zur Landesgartenschau 2026 in Neuss finden Sie unter https://www.landesgartenschau-neuss.de/

Bild 1: Daniel Hartmann, Bürgermeister der Stadt Höxter (l.) und Bürgermeister Reiner Breuer (r.) | Bild 2 (v.l.n.r) Jan Sommer, Geschäftsführer der LAGA Höxter 2023; Gisela Hohlmann, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Neuss; Daniel Hartmann, Bürgermeister der Stadt Höxter; Annette Nothnagel, Geschäftsführerin der LAGA Neuss 2026 GmbH; Bürgermeister Reiner Breuer - Fotos: LGS Höxter/Madita Schellenberg)