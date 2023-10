16.10.2023 Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im November

Die Stadtbibliothek der Stadt Neuss bietet auch im November 2023 wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungs- und Ausstellungsangebot an. Neben dem seit 2010 stattfindenden Lesefestival „Neuss liest" können Besucher*innen im November unter anderem die iPhone und iPad-Sprechstunde besuchen oder ihre Digitalkompetenz bei Erwerb des Führerscheins für 3D-Drucker vertiefen.

Die Veranstaltungen im Einzelnen:

2. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Tierische Geschichten

Am Donnerstag, 2. November, liest Ursula Andrä vom „Netzwerk Neuss Mitte“ im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ um 16 Uhr im Nachbarschaftscafé in der Friedrichstraße 42 einige Passagen aus Elke Heidenreichs Tiergeschichten vor. Heidenreichs Liebe zu Tieren spiegelt sich in vielen Werken der Autorin wider. In zahlreichen Geschichten spazieren ein stolzer Kater, ein dicker, plumper Hund, eine krimisüchtige Maus oder andere Tiere durch die Geschichten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek.

3. November 2023: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Jeweils am ersten Freitag im Monat findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein offener Makerspace unter dem Motto „Das ist MachBar“ in der Stadtbibliothek statt. Kinder ab zehn Jahren und ihre Familien können alle Geräte und Materialien ausprobieren und gemeinsam tüfteln, programmieren, virtuelle Welten entdecken und kreativ werden. Zum offenen Angebot gibt es jeweils eine Sonderaktion, die in Kooperation mit weiteren Neusser Einrichtungen vorbereitet wird. Am Freitag, 3. November, werden kleine Weihnachtselfen mit dem 3D-Drucker gedruckt. Dieses Angebot der Stadtbibliothek findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden“ statt. Eine Voranmeldung über die Website ist erwünscht.

3. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Kaffeepausenlesung „Die schönsten Jahre“

In der ersten Kaffeepausenlesung im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ stellt Beate Pricking vom Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ am Freitag, 3. November, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek das Buch „Die schönsten Jahre“ vor. Diese Geschichte von Elke Heidenreich handelt vom Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, von Geheimnissen zwischen Freundinnen, die unerwartet ans Licht kommen, vom Glück und Unglück der Liebe und von schlechten und schönen Jahren. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek wird gebeten.

6. November 2023: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 6. November, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek.

6. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – „Von Else Stratmann bis Frau Dr. Moormann“

Das Team des Gutenberg Buchladens gibt am Montag, 6. November, ab 18 Uhr im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ einen Überblick über das umfangreiche Werk von Elke Heidenreich und einige Kostproben zum Besten. Veranstaltungsort ist der Buchladen in der Neustraße. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung über die Website der Stadtbibliothek wird gebeten.

7. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Geschichten rund um Else Stratmann

Bei einem Frühstück am Dienstag, 7. November, stellen Martina Günther, Manfred Hemmersbach und Anita Wermeister von der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Andreas Norf im Pfarrsaal ab 11 Uhr Geschichten rund um die schnoddrige Metzgersgattin Else Stratmann vor. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Voranmeldung über die Website der Stadtbibliothek gebeten.

8. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – „Männer in Kamelhaarmänteln“

Am Mittwoch, 8. November, stellt Ursel Hebben von der VHS um 16 Uhr in einer Kaffeepausenlesung während des Lesefestes „Neuss liest“ in der Stadtbibliothek das Buch „Männer in Kamelhaarmänteln“ vor und liest einige Textpassagen. Elke Heidenreich selbst bezeichnet dieses Buch als „heimliche Autobiografie“. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek wird gebeten.

9. November 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Minus Drei wünscht sich ein Haustier“

Kinder zwischen zwei und fünf Jahren erfahren im Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 9. November, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek, wie der kleine Dinosaurier Minus zu einem ungewöhnlichen Haustier kommt. Vorgelesen wird die Geschichte „Minus Drei wünscht sich ein Haustier“ von Ute Krause. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen auf der Website.

9. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Liebeserklärung an die Musik

Im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ trägt Hergard Engert am Donnerstag, 9. November, im Herzstück Café im Rheinischen Landestheater um 20 Uhr Textauszüge von Elke Heidenreich, in denen ihre Leidenschaft zur Musik zum Ausdruck kommen. Musikalisch wird sie von Veronika Schepping an der Violine begleitet. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erwünscht.

10. November 2023: reinHÖREN: Der Podcast-Workshop im Makerspace

Die Stadtbibliothek lädt Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren mit ihren Familien am Freitag, 10. November, zum Workshop „reinHÖREN“ ein. Ab 16 Uhr erfahren sie vom Journalisten und Podcaster Julian Hilgers, was ein Podcast ist, hören einige Beispiele und lernen dann, wie sie im neuen Podcast-Studio im Makerspace der Stadtbibliothek einen eigenen Podcast produzieren können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek.

10. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Kaffeepausenlesung „Kolonien der Liebe“

In der Kaffeepausenlesung im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Freitag, 10. November, stellt die Künstlerin des Rheinischen Landestheaters Fenna Benetz um 16 Uhr in der Stadtbibliothek ironische, zärtliche oder melancholische Geschichten über die Liebe und Geschichten über die zufälligen Orte auf dieser Welt, die vorübergehend ein wenig Wärme ausstrahlen, vor. Diese Geschichten aus der Feder von Elke Heidenreich sind unter dem Titel „Kolonien der Liebe“ veröffentlicht. Der Eintritt ist frei, um eine vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

13. November 2023: Style den Makerspace: Mal-Aktion mit Künstlerin Lina Ehrentraut

Im Makerspace, dem Kreativ- und Werkraum der Stadtbibliothek, können Kinder, Jugendliche und Familien tüfteln, forschen, programmieren und kreativ werden. Am Montag, 13. November, haben Jugendliche ab zwölf Jahren um 15 Uhr die Möglichkeit, den Raum mitzugestalten und zu verschönern. Die Mal-Aktion wird von der Neusser Künstlerin Lina Ehrentraut geleitet, alle benötigten Materialien werden gestellt. Um Anmeldung über die Website wird gebeten.

14. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Kaffeepausenlesung „Alles kein Zufall“

Annette Lohkamp vom „Deutsch-Französischen Kulturkreis Neuss e.V.“ gibt in der Kaffeepausenlesung am Dienstag, 14. November, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek einige Episoden aus dem Buch „Alles kein Zufall“ von Elke Heidenreich zum Besten. In diesem Werk erzählt die Autorin von Liebe und Streit und geht dabei der Frage nach dem Glück und dem dauerhaften Glücklichsein auf den Grund. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek wird gebeten.

15. November 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 15. November, findet in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

15. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Aus dem Leben eines Katers

Die Leiterin des Jugendzentrums an der Reformationskirche Ingrid Dreyer erzählt und liest im Rahmen von „Neuss liest“ Elke Heidenreich“ am Mittwoch, 15. November, ab 16 Uhr Geschichten aus dem Leben des Katers Nero Corleone und bastelt anschließend mit Grundschulkindern. Veranstaltungsort ist das Jugendzentrum der Reformationskirche. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

16. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Kaffeepausenlesung „Darf’s ein bisschen mehr sein?“

In dieser Kaffeepausenlesung im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ geben Helga Peppekus und Peter Dieter Schnitzler vom Verein „Heimatfreunde e.V.“ am Donnerstag, 16. November, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Geschichten und abgewogene Weisheiten von Else Stratmann, der bekanntesten Metzgersgattin Deutschlands, zum Besten. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung über die Website wird gebeten.

17. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Geschichten von Elke Heidenreich

Am bundesweiten Vorlesetag lesen Stefanie Bednarzyk und Robert Wilmers in Zusammenarbeit mit der „St. Augustinus Behindertenhilfe“ und der „KoKoBe“ am Freitag, 17. November, um 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek Geschichten von Elke Heidenreich in einfacher Sprache. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung über die Website gebeten.

18. November 2023: Lese-Erlebnisse: Romantik – Was sonst bei dem Sauwetter?

Am Samstag, 18. November, können Interessierte nachmittags in der Volkshochschule an einem Literaturkurs zur Epoche der Romantik teilnehmen. Alwin Müller-Jerina stellt bedeutende Dichter und Autorinnen dieser Zeit vor und führt in die kulturgeschichtliche Epoche ein, die vom Ende des 18. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts reichte. Die Veranstaltung wird in Kooperation von Volkshochschule und Stadtbibliothek angeboten. Sie findet im RomaNEum statt, in den Räumlichkeiten stehen Höranlagen zur Verfügung, um auch Schwerhörigen die Teilnahme zu ermöglichen. Das Seminar beginnt um 15 Uhr, es entsteht eine Teilnahmegebühr von 27,48 Euro. Um vorherige Anmeldung über die Website der VHS wird gebeten.

20. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – „Über den Sinn des Lebens“

In ihren Geschichten sinniert Elke Heidenreich häufig mit Charme, Humor und Melancholie über die Suche nach dem Sinn des Lebens. In dieser Veranstaltung im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Montag, 20. November, kommt Carina Kuhn im Hofcafé im Sozialpsychiatrischen Zentrum der Diakonie des Rhein-Kreises Neuss mit anderen Gästen um 15 Uhr darüber ins Gespräch. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

21. November 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 21. November, können Interessierte mit einem gültigen Bibliotheksausweis von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Android-Endgeräte erhalten. Die Sprechstunde ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 90 42 42 erforderlich.

21. November 2023: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 21. November, in der Zeit von 14.30 bis 15 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42.

21. November 2023: Aktiv & kreativ: Der verkaufte Schatten oder Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso

Am Dienstag, 21. November, bieten die Stadtbibliothek und der „Deutsch-Französische Kulturkreis Neuss e.V.“ um 16 Uhr einen literarisch-musikalischen Nachmittag an. Die beiden Künstlerinnen Jutta Seifert und Birgit Kramarczyk präsentieren im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Aktiv & kreativ“ das Märchen „Der verkaufte Schatten oder Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ von Adelbert von Chamisso. Dieses wunderliche Märchen aus der Romantik regt zum Nachdenken über Schicksalsschläge und Freundschaft, über den Wert von innerem und äußerem Reichtum und der Suche nach der eigenen Identität an. Die Gäste können sich auf eine packende Lesung mit der Schauspielerin und Sprecherin Jutta Seifert freuen. Die Flötistin Birgit Kramarczyk webt dazu mit Klängen von der Piccoloflöte bis zur Bassquerflöte einen Teppich, der die Ereignisse untermalt, verwebt und die Atmosphäre verdichtet. Zeitgleich wird eine Ausstellung über Leben und Werk von Adelbert von Chamisso eröffnet. Veranstaltung und Ausstellung finden in der Stadtbibliothek statt. Mit gültigem Bibliotheksausweis ist der Eintritt frei, Gäste zahlen 6 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung über die Website.

22. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Geschichten vom Leben, Lieben und Sterben

Ein Team der Hospizarbeit der „Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V.“ stellt im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Mittwoch, 22. November, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Geschichten von Elke Heidenreich vor, die vom Leben, Lieben und Sterben handeln. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erwünscht.

23. November 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Ein total genialer Mummeltag“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 23. November, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek die bunten und flauschigen Mummels bei ihrem Ausflug ins Schwimmbad begleiten, bei dem allerdings nicht alles nach Plan läuft. Vorgelesen wird „Ein total genialer Mummeltag“ von Nora Imlau und Pe Grigo. Eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich und der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.

24. November 2023: „Neuss liest“ Elke Heidenreich – Kaffeepausenlesung „Der Welt den Rücken“

Zum Abschluss des diesjährigen Lesefestes „Neuss liest“ wird Gabriele Strahl vom Familienforum im Edith Stein Haus am Freitag, 24. November, um 16 Uhr während der Kaffeepausenlesung in der Stadtbibliothek Geschichten aus dem Buch „Der Welt den Rücken“ von Elke Heidenreich vorlesen. Mal sind es anrührende, mal bewegende und oftmals umwerfend komische Geschichten, die für einen kurzen Moment die Zeit anhalten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über die Website ist erwünscht.

24. November 2023: Lesen mit Hund

Am Freitag, 24. November, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

28. November 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können in der Stadtbibliothek im Workshop am Dienstag, 28. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

29. November 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 29. November, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

Ausstellungen

Eine Ausstellung im Erdgeschoss der Stadtbibliothek gewährt in der Zeit des Lesefestivals „Neuss liest“ einen Einblick in Leben und Werk der aus Hörfunk und Fernsehen bekannten Autorin, Germanistin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich.

Rund um den „Welttag der Philosophie“ am 16. November 2023 werden im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek Bücher aus diesem Sachbereich ausgestellt.

Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher des deutschen Karikaturisten Loriot gezeigt, der am 12. November 100 Jahre alt geworden wäre. Zum 90. Geburtstag des deutschen Schriftstellers Peter Härtling am 13. November wird hier eine Auswahl seiner Bücher zu sehen sein. Darüber hinaus werden auch Bücher der südafrikanischen Schriftstellerin Nadine Gordimer ausgestellt, die am 20. November ebenfalls ihren 100. Geburtstag hätte feiern können.

Weitere Informationen stehen auf der Website der Stadtbibliothek Neuss unter stadtbibliothek-neuss.de zur Verfügung.