16.10.2023 - ZeughausKonzert: Brecht im Spiegel

Das delian::quartett trifft am Freitag, 20. Oktober 2023, um 20 Uhr im ZeughausKonzert auf die Schauspiellegende Angela Winkler. In ihrem gemeinsamen Programm rezitiert Angela Winkler nicht nur die zeitlosen Texte Bertolt Brechts, sie singt auch ganz in der Tradition Lotte Lenyas. Brechts Worte stehen Dmitri Schostakowitschs ergreifendem vierten Streichquartett in D-Dur gegenüber. Schostakowitsch geriet 1948 wiederholt in die Schusslinie der Sowjetideologie, ihm wurde der Vorwurf „der formalistischen Entartungen und antidemokratischer Tendenzen“ gemacht. Sein viertes Streichquartett wurde erst mehrere Jahre nach seiner Entstehung der Öffentlichkeit vorgestellt. In Verbindung mit Musik von Kurt Weill, Hanns Eisler und Franz Servatius Bruinier entsteht ein musikalisch-literarisches Zwiegespräch voller Witz und Bitterkeit, Trauer und Groteske.

Eine kostenlose Konzerteinführung mit Dr. Matthias Corvin findet um 19:15 Uhr statt. Begleitend zum Konzert stellt die Neusser Künstlerin Michaela Schulze Wehninck Werke im Zeughaus aus.

Tickets: Konzerttickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter zeughauskonzerte-neuss.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

