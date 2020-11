16.11.2020 - Stadtbibliothek ausgezeichnet

Die Stadtbibliothek Neuss wurde jetzt als „hervorragende Ausbildungseinrichtung für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste“ ausgezeichnet.

Seit vielen Jahren bietet die Stadtbibliothek Ausbildungsplätze für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste an - in diesem Jahr haben Laura Nellissen und Svenja Timmermann die dreijährige Ausbildung abgeschlossen und ihre Prüfungen mit Bravour bestanden. Nellissen schnitt dabei als eine der Jahrgangsbesten ab. Auch in der Vergangenheit gab es bereits Jahrgangsbeste, die ihre Ausbildung in der Stadtbibliothek Neuss absolviert hatten. Dies nahm die Bezirksregierung Köln nun zum Anlass für die Auszeichnung. „Das gesamte Team, insbesondere die Ausbilderinnen und Ausbilder sowie die Praxisanleitenden, freuen sich über diese Würdigung“, so Bibliotheksleiterin Claudia Büchel.

(Stand: 16.11.2020, Kro)