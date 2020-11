16.11.2020 - Stadtrat tagt in der Stadthalle

In seiner zweiten Sitzung nach der Neuwahl befasst sich der Rat mit der Änderung der Hauptsatzung, seiner Geschäftsordnung sowie der Zuständigkeitsordnung. Die Sitzung findet am Freitag, 20. November 2020, ab 16 Uhr in der Stadthalle, Selikumer Straße 25, in Neuss statt. Über 30 Tagesordnungspunkte befassen sich mit der Besetzung von Ausschüssen und Drittgremien. Darüber hinaus berichtet die Verwaltung über die Bewältigung der Corona-Krise und über die aktuelle Haushaltslage. Die Leitung der Sitzung hat Bürgermeister Reiner Breuer.

Die vollständige Tagesordnung ist im Ratsinformationssystem auf der Homepage der Stadt Neuss zu finden. Bürgerinnen und Bürger, die an der öffentlichen Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter buero.stadtvertretung@stadt.neuss.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02131-902080 anmelden. Die Sitzung kann auch live im Audio-Stream verfolgt werden. Der entsprechende Link wird am Freitag um 16 Uhr freigeschaltet.

(Stand: 16.01.2020, Fi)