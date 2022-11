16.11.2022 - M1n3rva - Play the Game!

Mit der Gaming-App durch das Museum: Dieses spannende Projekt verfolgt das Clemens Sels Museum Neuss, Am Obertor, mit „M1n3rva – Play the Game!“. Eine ereignisreiche Challenge via App auf dem eigenen Smartphone führt dabei quer durch die Sammlung. Für die erste Testphase von Dienstag bis Freitag, 22. bis 25. November 2022, noch Spiele-Tester*innen im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Interessierte können sich per E-Mail an melanie.tivadar@stadt.neuss.de melden.

„Digitale und soziale Medien haben auch den Blick auf die Kunst verändert. Daher etablieren wir unter Mitwirkung der Zielgruppe in dem Segment Serious Gaming als eines der ersten Museen in NRW ein digitales Game für unsere Sammlung“, erläutert Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz. Die Gaming-App kann kostenlos heruntergeladen werden, die Lösungen im Spiel können dann ausschließlich an den Originalen im Museum gefunden werden. Für die Entwicklung dieser Multimedia-Experience hat sich das Museum mit der Mönchengladbacher Digitalagentur Wegesrand zusammengetan. Wegesrand-CEO Thorsten Unger erklärt: „Nicht erst seit Corona muss auch die Museumswelt die digitale Transformation meistern. Dabei steht die Entwicklung neuer, oft game-basierter sowie interaktiver Lösungen für die Besucher*innenansprache auf der Agenda. Als Basis für das Clemens Sels Museum Neuss haben wir das Konzept des digitalen Escape-Rooms genutzt. Dies kombiniert die Spannung der Suche nach Hinweisen und die Freude am Lösen von Rätseln“.

Kunst und Kultur erlebbar machen ist längst der Anspruch des Clemens Sels Museums Neuss. Das Haus versteht sich als lebendige multimediale Plattform der Begegnung und als gesellschaftlich relevanter Bildungsort, an dem ein offener Diskurs zu Kunst und Kultur geführt wird.

Bereits Anfang des Jahres hieß es „Finde deinen Zugang! Digital zum Original“. Mit dieser Ausstellung hat das Museum unter Beweis gestellt, wie hoch der Mehrwert von innovativen digitalen Vermittlungsformaten ist. Deutlich erhöht wurde die Interaktion der Besucher*innen durch Angebote von Augmented Reality, 3D-Visualisierungen, App-basierten Anwendungen sowie Video- und Audio-Formaten.

