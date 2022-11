16.11.2022 - Rock in School

Live-Musik mit neuen Hits und Klassikern der Rock- und Pop-Geschichte: Die Rock-Pop-Bands der Neusser Schulen treten am Dienstag, 29. November 2022, 18.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Norf, Eichenallee 8, auf. Es präsentieren sich die Bandprojekte der Musikschule der Stadt Neuss und der Kooperationsschulen Marie-Curie-Gymnasium, Gesamtschule an der Erft, Alexander von Humboldt Gymnasium und Gymnasium Norf. Der Eintritt ist frei.

(Stand: 16.11.2022/Spa)