16.12.2019 - Geänderte Müllabfuhr an den Weihnachtstagen und über Neujahr

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) weist darauf hin, dass in den Bezirken, in denen die Restmüll- und Biotonnen regulär am 23.12. geleert werden, diese auf Samstag, 21. Dezember 2019 vorgezogen wird. Die Leerungen vom Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend) wird am Montag, 23. Dezember, vorgezogen. Die Leerung vom Mittwoch, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag), wird am Dienstag, 24.12.2019, vorgezogen.

Die Leerung vom Donnertag, 26.12. (2. Weihnachtsfeiertag), wird am Freitag, 27.12., nachgeholt. Die Leerung von Freitag, 27.12., verschiebt sich auf Samstag, den 28.12.2019.

Ab dem Neujahrstag, 01.01.2020, verschiebt sich die Müllabfuhr ebenfalls um jeweils einen Tag nach hinten, so dass am Ende der Woche die Leerung vom Freitag, 3. Januar, am Samstag, 04.01.2020, nachgeholt wird. Die Tage vor dem Neujahrstag sind von einer Verschiebung nicht betroffen.

Alle Termine, bei denen die Verschiebung bereits berücksichtigt ist, können für die Weihnachtswoche in der „Abfall-Info 2019“ und für die Neujahrswoche in der „Abfall-Info 2020“ nachgelesen werden. Hier sind auch die Termine für die Gelben Tonnen ersichtlich, die nicht von der AWL geleert werden.

Rückfragen zur geänderten Müllabfuhr beantwortet das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Rufnummer 02131/124 480.

Weitere Informationen zur Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH stehen im Internet unter www.awl-neuss.de bereit.