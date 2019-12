16.12.2019 - Sprechstunden von Seniorenbeauftragter und Behindertenbeauftragtem

... der Seniorenbeauftragten Karin Kilb und des Behindertenbeauftragten Max Fischer für Januar bis April 2020 stehen fest.

Aufgrund der Ferien über den Jahreswechsel findet die erste Sprechstunde im Januar am Donnerstag, 9. Januar 2020, statt. Die zweite Sprechstunde verschiebt sich demzufolge auf Donnerstag, den 23. Januar. Im Februar wird es wegen der Karnevalstage nur eine Sprechstunde geben. Diese findet am Donnerstag, 6. Februar 2020 statt. Im März sind Frau Kilb und Herr Fischer zu den regulären Sprechzeiten am ersten und dritten Donnerstag des Monats, 5. und 19. März, für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger da. Im April finden die Sprechzeiten aufgrund der Osterferien am ersten und vierten Donnerstag des Monats, 2. und 23. April, statt.

Bei allen genannten Sprechstunden ist Frau Kilb jeweils von 13 bis 15 Uhr anwesend; Herr Fischer im Anschluss von 15 bis 17 Uhr. Die Sprechstunden finden im Rathaus Promenade, Promenadenstraße 43-45, in der 3. Etage in Raum 313, statt. Der barrierefreie Zugang zu diesem Gebäude ist von der Promenadenstraße aus möglich.