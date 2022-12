16.12.2022 - Sportlerehrung für das Jahr 2022

In einer Feierstunde am 31. Januar 2023 ehrt die Stadt Neuss die erfolgreichen Sportler*innen des nun zu Ende gehenden Jahres 2022, die ihren Wohnsitz in Neuss haben oder einem Neusser Sportverein angehören. Das Sportamt hat die Neusser Sportvereine mit der Bitte angeschrieben, ihre Sportler*innen mit besonderen Leistungen zu melden. Darüber hinaus werden auch Sportler*innen geehrt, die in Neuss wohnen, aber ihre Erfolge nicht für einen Neusser Verein erzielt haben. Diese können noch bis Samstag, 31. Dezember 2022 beim Sportamt der Stadt Neuss, Rheinstraße 18, schriftlich, telefonisch unter 02131/905210, per Fax an 02131/902491 oder unter der E-Mail-Adresse Sport@Stadt.Neuss.de für die Sportlereh-rung gemeldet werden.

Geehrt werden Einzelsportler*innen und Mannschaften, die bei einer offiziellen Deutschen Meisterschaft (Anerkennung durch Fachverbände des Deutschen Olympischen Sportbundes) den ersten bis dritten Platz belegt haben, Sportler*innen, die als offizielle Vertreter*innen der Bundesrepublik an Länderkämpfen, Welt-cup-Wettbewerben, Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilgenommen haben, einen Deutschen, Europa- oder Weltrekord oder -jahresbestleistung aufgestellt haben, Sportler*innen oder Sportfunktionär*innen, die mit der Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet wurden oder denen das Silberne Lorbeerblatt des Bundespräsidenten verliehen wurde oder Mannschaften und Einzelsportler*innen, die sich besonders ausgezeichnet haben, etwa durch einen Aufstieg oder den Gewinn eines herausragenden Wettbewerbes.

(Stand: 16.12.2022/Spa)