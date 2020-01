17.01.2020 - Autorin Christiane Wünsche stellt Roman in der Stadtbibliothek Neuss vor

... "Aber Töchter sind wir für immer" vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Neumarkt 10.

In diesem Familienroman erzählt die Kaarster Autorin die Geschichte der Familie Franzen. In ihrem Elternhaus treffen sich die drei Schwestern Johanna, Heike und Britta. Lange haben sie sich nicht mehr gesehen oder gesprochen. Sie sind einfach zu verschieden, leben weit entfernt voneinander ihr eigenes Leben. Hier im ehemaligen Bahnwärterhaus, inmitten der weiten Felder am Niederrhein, fing alles an: Das Leben mit ihren Eltern Christa und Hans in den Wirren des Krieges. Die Schwestern könnten unterschiedlicher nicht sein. Und dann gab’s da noch Hermine. In diesem Haus geschah so vieles und wurde so vieles verschwiegen. Bis zu diesem einen Tag.

Schon als Kind erzählte Christiane Wünsche ihren Schwestern selbst erdachte Geschichten. Und so entsprang auch die Idee für diesen Roman ihrer engen Familienverbundenheit und dem großen Interesse an ihrer Heimat. Sie wurde 1966 in Lengerich in Westfalen geboren, aber schon kurze Zeit später zog die Familie nach Kaarst am Niederrhein. Dort wuchs sie als älteste von drei Schwestern auf. Mit 20 Jahren begann Christiane Wünsche ihr Studium in der Großstadt, dennoch blieb sie der Heimat eng verbunden. Seit 1991 wohnt sie wieder in Kaarst, wo sie auch heute lebt und arbeitet.

Der Eintritt für die Lesung beträgt acht Euro an der Abendkasse.