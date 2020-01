17.01.2020 - Beratung mobil – Streetwork in Neuss

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich den neuen Beratungsbus der Streetworkerinnen anzusehen. Der Bus wird am Donnerstag, 23. Januar 2020, von 14 bis 16.30 Uhr auf dem Marktplatz in Neuss vor den Treppen am Freithof stehen. Bei Kaffee und Kuchen stellen die drei Streetworkerinnen den Bus und ihr Beratungsangebot vor und beantworten gerne alle Fragen von Interessierten. Eingeladen sind alle, auch mögliche Klientinnen und Klienten, die sich über die Arbeit der Streetworkerinnen informieren können.

Das Beratungsmobil von der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss und der Caritas-Wohnungslosenhilfe ist seit November 2019 im Einsatz. Die Streetworkerinnen der Stadt nutzen das Fahrzeug, um erwachsene Suchtmittelkonsumentinnen und -konsumenten zu unterstützen, die sich auf Neusser Straßen und Plätzen aufhalten. In einem ersten Schritt geht es darum, in Kontakt mit den betroffenen Menschen zu kommen. Ein weiteres Ziel ist dann, für sie eine Brücke zu gesundheitlichen und sozialen Hilfsangeboten in der Stadt Neuss zu bauen.