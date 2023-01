17.01.2023 - Kanalerneuerung Leostraße beginnt

Die rund 100 Jahre alten Kanäle auf der Leostraße auf der Neusser Furth sind nicht nur in die Jahre gekommen, sie weisen auch diverse Schäden durch Wurzeln auf. Daher beginnt die Infrastruktur Neuss (ISN) ab dem kommenden Montag, 23. Januar 2023, mit deren Erneuerung. Die neuen Kanäle sind zudem so bemessen, dass sie mit größeren Wassermengen zurechtkommen, etwa durch Starkregenereignisse. Zeitgleich mit der Erneuerung der Kanäle durch die ISN verlegen die Stadtwerke Neuss neue Versorgungsleitungen für Strom und Gas, auch die Hausanschlüsse werden erneuert. Im Anschluss wird das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss eine neue Fahrbahn herrichten und die Beleuchtungsanlagen austauschen. Der Baumbestand an der Leostraße bleibt erhalten.

Für die Arbeiten wird die Leostraße zwischen Further Straße und Frankenstraße ab Montag für voraussichtlich ein Jahr gesperrt, Fußgänger*innen können die Leostraße weiterhin passieren. Die Erneuerung der Kanäle zwischen Frankenstraße und Weißenberger Weg erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.