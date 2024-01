17.01.2024 - Vollsperrungen von Langemarckstraße und Hammer Landstraße am Wochenende

Die Infrastruktur Neuss (ISN) erneuert derzeit die Regen- und Schmutzwasserkanäle auf der Hammer Landstraße. Hierfür müssen am kommenden Wochenende nacheinander die Langemarckstraße und ein Teil der Hammer Landstraße gesperrt werden. Zunächst wird am Freitag, 19. Januar 2024, die Langemarckstraße auf ganzer Länge zwischen Hammer Landstraße und der Stresemannallee voll gesperrt. Umleitungen werden über den Willy-Brandt-Ring und die Hammer Landstraße eingerichtet. Im Anschluss wird die Hammer Landstraße auf Höhe des Kirmesplatzes am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar 2024, voll gesperrt.

Anliegende Grundstücke sind jederzeit durch die ausgeschilderten Umleitungen erreichbar. Zugleich konnten die Arbeiten auf der Hansastraße früher beendet werden als geplant, die Vollsperrung ist aufgehoben und die Hansastraße ist jetzt als Einbahnstraße von der Danziger Straße in Richtung Hammer Landstraße befahrbar.