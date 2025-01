17.01.2025 - Schützenampel in Norf feierlich enthüllt

Das Straßenbild in Norf ist um einen Blickfang reicher: Am heutigen Freitag, 17. Januar 2025 konnte die neue Norfer Schützenampel an der Norfer Kirchstraße ihren Betrieb aufnehmen. Bürgermeister Reiner Breuer und Brudermeister Dominik Sleziona enthüllten die Ampel im Beisein zahlreicher Mitglieder des Schützenvereins. Die feierliche Einweihung markiert den Auftakt in das Jubiläumsjahr der Sankt Andreas Schützenbruderschaft Norf e.V., die 2025 ihr 125-jähriges Bestehen feiert.

Die Installation der Schützenampel geht auf die Initiative der Schützenbruderschaft zurück, die 2024 einen entsprechenden „Antrag“ in Form einer Unterschriftensammlung auf einem T-Shirt bei der Stadt Neuss eingereicht hatte. Diesen Antrag hatte Bürgermeister Breuer entgegengenommen und nunmehr im Rahmen der Enthüllung als „genehmigt und ausgeführt“ wieder an den Schützenverein ausgehändigt. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurde beschlossen, die Fußgängersignale der Ampel in Höhe der Norfer Kirchstraße 20 mit Schützensymbolen auszustatten. Dieser Standort wurde bewusst gewählt, da er durch die unmittelbare Nähe zum Kirmesplatz eine zentrale Bedeutung für das Norfer Schützenwesen hat. Die Kosten für die Umrüstung werden anteilig von der Stadt Neuss und der Schützenbruderschaft getragen.

„Das 125-jährige Jubiläum der Sankt Andreas Schützenbruderschaft Norf ist ein Meilenstein, der mit Sicherheit gebührend gefeiert wird. Die neue Norfer Schützenampel ist ein Hingucker und zugleich Symbol für die Verbundenheit zwischen den Schützen und unserer Stadt. Ich freue mich, dass wir als Stadtverwaltung dem Wunsch des Vereins nachkommen konnten und die Ampel pünktlich zum Jubiläumsjahr den Betrieb aufnimmt“, zeigte sich Bürgermeister Reiner Breuer sichtlich erfreut.

Die Schützenampel an der Kreuzung Michaelstraße/Mühlenstraße in der Neusser Innenstadt sowie die 2021 in Rosellerheide-Neuenbaum installierte Schützenampel machen die neue Schützenampel in Norf zur insgesamt dritten ihrer Art in Neuss. Die „Schützen-Ampelmännchen“ gehen auf Entwürfe der Neusser Designerinnen Cornelia Heuser und Adriana Meyen zurück. Heuser steuerte den gehenden Schützen aus dem Korps der Schützenlust bei. Adriana Meyen gestaltete die stehende Figur, die einen Grenadier darstellt. Wegen der für die Korps typischen Farben wurde das Rot für die Silhouette des stehenden Grenadiers gewählt. Das Grün des gehenden Schützen repräsentiert die Schützenlust.

