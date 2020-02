17.02.2020 - Kinder-Musiktheater in Janusz-Korczak-Gesamtschule

... die städtische Musikschule am Sonntag, 8. März 2020, um jeweils 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Aula der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Nach der bekannten Bilderbuchgeschichte von Leo Lionni spielen und singen die Streichermäuse, der Kinderchor und Kinder aus den Musikstrolchegruppen die Geschichte von der Maus Frederick. Während die anderen Mäuse Vorräte von Nüssen, Getreidekörnern und Sonnenblumenkernen für den Winter anlegen, sammelt Frederick Sonnenstrahlen, Wörter und Farben. Alle Mäuse, die in der alten Steinmauer leben, wundern sich, was Frederick wohl damit vorhat? Kleine und große Kinder sind herzlich eingeladen, die Antwort zu erfahren. Der Eintritt ist frei. Eine Einlasskarte wird nicht mehr benötigt, da die Aufführung vom Romaneum in die Aula der Janusz-Korczak-Gesamtschule verlegt worden ist und nun genügend Plätze vorhanden sind.