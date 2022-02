17.02.2022 - Aktionstag „Energiesparen“ im Rathausfoyer

Neusser Bürgerinnen und Bürger können sich am Donnerstag, 10. März 2022, zwischen 14 und 18 Uhr darüber informieren, wie sie bestmöglich Energie einsparen können. Das Sozialamt und das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss sowie die Verbraucherzentrale Neuss bieten dann allgemeine Informationen zum Thema Energiesparen und eine anbieterunabhängige Beratung am Infostand im Rathausfoyer. Zusätzlich können private Haushalte Glüh- und Halogenbirnen gegen LED-Leuchten eintauschen und ein programmierbares Thermostatventil erhalten.

Die Stadt möchte mit der Aktion - angelehnt an das integrierte Klimaschutzkonzept - Hilfe und Unterstützung bei der zunehmenden Belastung durch die steigenden Energiepreise bieten. "Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen müssen spürbar mehr für Strom und Wärme ausgeben. Der Tausch von Glühbirnen gegen LED-Leuchten und von herkömmlichen auf elektronisch steuerbare Thermostatventile an den Heizkörpern kann sich bei der Jahresabrechnung konkret bemerkbar machen", erklärt Ernst Goertz vom Neusser Sozialamt.

Wie hoch ist der eigene Energieverbrauch? Wie kann man trotz erhöhtem Stromverbrauch durch Homeoffice möglichst energiesparend leben? Zu diesen und ähnlichen Fragen geben die Verbraucherzentrale NRW und die Stadt Neuss mit der gemeinsamen Aktion "Energiesparberatung für Neusser Bürgerinnen und Bürger" im März die passenden Antworten. „Es ist auch Aufgabe der Kommune, private Haushalte - vor allem mit geringerem finanziellen Spielraum - bei den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu unterstützen”, so Goertz.

Der Auftakt am 10. März markiert dabei den Start einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe. Die weiteren Termine finden am 28. April und 12. Mai jeweils von 14 bis 18 Uhr im Sozialamt, Promenadenstraße 43-45, statt. Hier berät Gregor Breitmar, Energieberater der Verbraucherzentrale, in persönlichen Beratungsgesprächen zu den Themen Strom- und Wärmeverbrauch, Einsparmöglichkeiten bei Strom- und Heizkosten, Heizen und Lüften sowie zu effizienten Haushaltsgeräten.

Denn auch durch Verhaltensänderungen lassen sich neben dem Tausch von LED-Beleuchtung oder programmierbaren Thermostatventilen oft noch weitere Sparpotentiale ausloten. „Die anbieterunabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale hilft dabei, weitere Energiefressern in den eigenen vier Wänden ausfindig zu machen", erläutert Dorothea Khairat, Leiterin der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Neuss. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an einem persönlichen Beratungstermin haben, können diesen per E-Mail an soziales@stadt.neuss.de mit dem Sozialamt vereinbaren.

(Stand: 17.02.2022, Kro)