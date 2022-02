17.02.2022 - Kunst zu Karneval

Kunst zu Karneval: Über die „jecken Tage“ ist das Clemens Sels Museum Neuss wie folgt geöffnet: Am Freitag, 25. Februar 2022, ist das Haus von 11 bis 17 Uhr sowie Samstag und Kappessonntag, 26. und 27. Februar, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. An Altweiber, 24. Februar, und Rosenmontag, 28. Februar, bleibt das Haus geschlossen.

Am (Kappes-)Sonntag, 27. Februar 2022 um 14 Uhr widmet sich die öffentliche Führung aus der Reihe „Farbenrausch“ ausgewählten Werken der ständigen Sammlung. Diesmal heißt es „Blaue Wunder“. Harmonie, Ruhe und Frieden werden oft mit der Farbe Blau in Verbindung gebracht. In der Landschaftsmalerei nutzen Künstlerinnen und Künstler eine Abstufung von Blautönen, um mit der sogenannten Luftperspektive eine Tiefenwirkung zu erzielen. Von tosenden Wogen zu luftige Höhen und bis hoch hinauf in himmlische Sphären führt ein Farbenrausch in Blau durch die Kunstsammlung des Museums. Die 60-minütige Führung kostet vier Euro pro Person zuzüglich des Eintritts. Eine Anmeldung auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich.

Das Feld-Haus, Museum für Populäre Druckgrafik ist am Samstag, 26. Februar, von 11 bis 17 Uhr geöffnet und bleibt am Kappessonntag und Rosenmontag, 27. und 28. Februar, geschlossen. Dort ist noch bis zum 13. März 2022 die Sonderausstellung „Raffael & Co. - Populäre Druckgrafik nach alten Meistern aus der Sammlung Feld-Haus“ zu sehen.

Aktuelle Informationen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de.

(Stand: 17.02.2022, Kro)